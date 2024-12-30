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В Ростове накануне Нового года создан оперативный штаб

Общественный транспорт в праздничную ночь будет работать до одного часа.

В Ростове-на-Дону перед Новым 2025 годом для обеспечения устойчивой работы все городских систем создан оперативный штаб. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Каждый день один из заместителей главы администрации будет дежурить на работе. Также сформированы графики аналогичных дежурств по районам, ресурсоснабжающим компаниям и подрядчикам в сфере ЖКХ.

«Ресурсоснабжающие организации доложили о стопроцентной готовности к работе, чтобы праздники прошли для жителей спокойно. Все аварийно-восстановительные бригады вплоть до 9 января будут круглосуточно дежурить в режиме повышенной готовность. Поставлена задача оперативно информировать граждан, в случае возникновения аварийных ситуаций, сроках их устранения», — пояснил градоначальник.

Круглосуточно будут дежурить и сотрудники компании, которая отвечает за уборку города. Кроме того, в новогоднюю ночь городской транспорт Ростова будет работать до первого часа. В остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.