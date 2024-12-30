Звезда пропала с елки на Дворцовой площади

Главная елка Петербурга прям перед Новым годом осталась без звезды. Судя по камерам видеонаблюдения, украшение исчезло с праздничной красавицы на Дворцовой площади 30 декабря. Почему это произошло, остается только догадываться. Но, возможно, причина кроется в сильном ветре. Не исключено, что специалисты посчитали, что ее может сорвать сильным порывом, поэтому и сняли.
Кстати, это не единственные изменения, которые произошли сегодня на Дворцовой площади. В пресс-службе Рождественской ярмарки сообщили, что большая катальная горка закрыта из-за погодных условий.
— Суровая погода сегодня. В такой ветер даже Дедушка Мороз сидит в своем уютном домике и не показывает оттуда носа. Вот и наша горка на Дворцовой площади пока закрыта, — говорится в сообщении.
Добавим, что порывы ветра сегодня могут достигать 23 метров в секунду.