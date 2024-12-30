ГТК сказал о важных изменениях, касающихся ввоза в Беларусь товаров в посылках

В Беларуси с 1 января 2025-го меняется порядок предоставления информации по товарам, которые ввозятся в Беларусь в посылках. Подробнее рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, в 2025-м меняется порядок предоставления данных для контроля по товарам, которые ввозятся в Беларусь в посылках, отправленных из-за границы физлицам из стран Евразийского экономического союза.
Теперь сведения о таких посылках должны будут предоставляться только в электронном виде через единую автоматизированную систему учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений «Белпочты».
При этом в ГТК обратили внимание на то, что сведения следует передавать до момента доставки товаров на контроль. И уточнили, что в момент регистрации данных через систему учета и хранения данных будет присвоен уникальный регистрационный номер, который нужно будет сообщить на таможне при проведении контрольных процедур.
Известно, что информация о порядке функционирования и подключения пользователей к системе учета и хранения данных размещена на сайте «Белпочты».
Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в январе 2025 года.
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