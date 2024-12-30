ГТК сказал о важных изменениях, касающихся ввоза в Беларусь товаров в посылках

При этом в ГТК обратили внимание на то, что сведения следует передавать до момента доставки товаров на контроль. И уточнили, что в момент регистрации данных через систему учета и хранения данных будет присвоен уникальный регистрационный номер, который нужно будет сообщить на таможне при проведении контрольных процедур.