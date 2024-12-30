В Ростове государственные ветлечебницы изменили расписание из-за праздников

1 и 7 января все государственные ветклиники будут закрыты. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января несколько подразделений Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных будут работать с 10:00 до 19:00. Они расположены по следующим адресам: пр. Кировский 106, т. 264−68−19; ул. Катаева, 232, т. 267−66−50; ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222−33−68; ул. Брестская, 2/81, т. 206−14−50; п. Верхнетемерницкий, ул. Венеры, 21, т. 270−03−93.