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В Новый год перекроют дороги в Центральном и Адмиралтейском районах

Петербуржцы не смогут проехать по нескольким участкам дорог в городе из-за новогодних мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Движение транспорта в Центральном и Адмиралтейском районах города станет невозможным с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января.

В это же время изменятся маршруты автобусов (№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191) и троллейбусов (№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22) из-за перекрытия движения по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту и Невскому проспекту. В праздничные дни увеличатся интервалы прибытия наземного транспорта по всему городу.

Также весь день 31 декабря нельзя будет останавливаться на 18 участках дорог в центре Северной столицы.