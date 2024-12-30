В Новый год перекроют дороги в Центральном и Адмиралтейском районах

В это же время изменятся маршруты автобусов (№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191) и троллейбусов (№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22) из-за перекрытия движения по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту и Невскому проспекту. В праздничные дни увеличатся интервалы прибытия наземного транспорта по всему городу.