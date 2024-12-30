Роспотребнадзор предупредил уральцев об опасном алкоголе

Перед Новым годом в Роспотребнадзоре по Свердловской области напомнили рассказали об опасном алкоголе. В преддверии праздников в ведомстве напомнили, что приобретение алкогольной продукции в местах несанкционированной торговли, с рук, а также в Интернете — незаконно и опасно для здоровья.
— Обращайте внимание лицензию, которая размещается на виду и на внешний вид продукции. Колпачок не должен прокручиваться и при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. Упаковка, бутылка, укупорочные средства не должны быть повреждены, этикетка с информацией должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке), наклеена ровно без разрывов. На товаре должна быть дата розлива, легко читаемая и четкая, — рекомендуют в ведомстве.
При это, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать употребления алкогольных напитков в Новогоднюю ночь.
— Употребление алкоголя может негативно сказаться на состоянии здоровья! Избегайте чрезмерного потребления алкогольных напитков, особенно игристых вин, пива и других газированных напитков. Не употребляйте алкоголь на голодный желудок. Не засиживайтесь за накрытым столом, проводите праздник активно, — добавляют в ведомстве.