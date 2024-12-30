Роспотребнадзор предупредил уральцев об опасном алкоголе

— Обращайте внимание лицензию, которая размещается на виду и на внешний вид продукции. Колпачок не должен прокручиваться и при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. Упаковка, бутылка, укупорочные средства не должны быть повреждены, этикетка с информацией должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке), наклеена ровно без разрывов. На товаре должна быть дата розлива, легко читаемая и четкая, — рекомендуют в ведомстве.