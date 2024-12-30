Корпус-шар Музея Мирового океана в Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию

К строительству «Планеты Океан» приступили в 2013 году. Сроки завершения работ переносили несколько раз из-за проблем с подрядчиком и поставкой материалов.
Корпус будут открывать поэтапно: начнут с аквариумов, в том числе зала «Большой океан», экспозиции «Лаборатория Балтики», а также библиотеки, входной зоны и кафе. Затем введут в эксплуатацию другие части здания.
Общая площадь «Планеты Океан» — девять тысяч квадратных метров. Новое здание представляет собой вытянутую композицию из трёх блоков, один из которых выполнен в виде стеклянного шара. Над входной зоной смонтировали навес в форме волны.