Три новые станции минского метро начнут принимать пассажиров с 16.00 30 декабря

В Минске в понедельник, 30 декабря, начали принимать пассажиров три новые станции метро, сообщил телеграм-канал «Минский метрополитен».
Так открылись для пассажиров новые станции минской подземки 30 декабря в 16.00 часов. Речь идет о станциях «зеленой» Зеленолужской ветки минского метрополитена: «Аэродромной», «Слуцкий гостинец» и «Неморшанский сад».
При этом в связи с началом работы новых станций с 30 декабря скорректирован и интервал движения поездов на третьей линии метро. В частности, в часы пик: с 7.00 до 9.00 утра, а также с 17.00 до 19.00 часов интервал составит 5 минут, а в непиковое время ждать поезд придется от 7 минут до 17 минут.
Узнать расписание движения поездов в промежутке до 6.00 утра, а также после 23.00 часов можно на информационных стендах в кассовых залах, а также в торцах платформ на всех станций метрополитена.
Тем временем мэр Минска заявил, что себестоимость одной поездки в метро составляет 2,12 рубля. Еще Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».
Ранее мы писали, что минский метрополитен изменил график движения поездов в новогоднюю ночь 2025.