Три новые станции минского метро начнут принимать пассажиров с 16.00 30 декабря

При этом в связи с началом работы новых станций с 30 декабря скорректирован и интервал движения поездов на третьей линии метро. В частности, в часы пик: с 7.00 до 9.00 утра, а также с 17.00 до 19.00 часов интервал составит 5 минут, а в непиковое время ждать поезд придется от 7 минут до 17 минут.