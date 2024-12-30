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В Усть-Куте наградили мужчину за спасение человека

Николай Клясюк помог водителю, который попал в аварию.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте наградили мужчину, который пришел на помощь водителю, попавшему в ДТП. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На автодороге «Усть-Кут — Уоян» 13 декабря ранним утром водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с проезжей части. В итоге получил травмы. История могла кончиться настоящей трагедией, если бы Николай Клясюк, проезжающий мимо, не остановился и не предложил бы свою помощь.

— Он достал пострадавшего из поврежденного авто, укрыл его от холода, развел костер и незамедлительно вызвал спасательные службы. Благодаря оперативным и решительным действиям Николая Владимировича жизнь пострадавшего была спасена, — поделились в ведомстве.

Во время торжественного награждения героя поблагодарили врио начальника МО МВД России «Усть-Кутский» подполковник полиции Станислав Кожуров и заместитель начальника 30 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области Михаил Антипин.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о пяти героях, спасших жизнь людей в 2024.