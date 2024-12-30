В Усть-Куте наградили мужчину за спасение человека

На автодороге «Усть-Кут — Уоян» 13 декабря ранним утром водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с проезжей части. В итоге получил травмы. История могла кончиться настоящей трагедией, если бы Николай Клясюк, проезжающий мимо, не остановился и не предложил бы свою помощь.