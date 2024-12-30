Славу Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии за оскорбление Лукашенко

После начала спецоперации комик перебрался в Киев. Комиссаренко рассказывал, что помогает Украине, перечисляя вырученные от концертов деньги. По его словам, делал он это в «гуманитарных целях», и вскоре у него возникли проблемы с местными радикалами, напомнил Aif.ru. Они потребовали от менеджера комика Дарьи перевести деньги на помощь ВСУ. Она несколько раз отказала, за что молодого человека объявили «врагом Украины».