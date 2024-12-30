Гулять, так гулять! Центр Кишинева перекроют по хорошему поводу — будем праздновать Новый год

В центре Кишинёва завтра приостановят дорожное движение.
Движение общественного транспорта, пересекающего площадь Великого национального собрания, будет ограничено с 14:00 31 декабря до 07:00 1 января 2025 года. Как сообщили в столичной мэрии, это связано с проведением культурно-художественных мероприятий, посвящённых празднованию Нового года.
Движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре, между улицами А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони, в указанный промежуток будет приостановлено. Троллейбусы и автобусы перенаправят на прилегающие улицы.