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Польша закончит укреплять забор на границе с Беларусью до лета 2025 года

Польша укрепит стену на границе с Беларусью к лету 2025.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти планируют закончить укреплять стену на границе с Беларусью к лету 2025 года, передает БелТА.

Так, по словам заместителя министра внутренних дел Мацея Душчика, ранее заявленные правительством Дональда Туска дополнительные инфраструктурные работы, которые ведутся вдоль 400-километровой восточной границы с Беларусью должны быть завершены к середине 2025 года.

Известно, что на укрепление границы с Беларусью власти Польши затратят из бюджета около 587 миллионов евро. Эти средства пойдут также на установку камер ночного видения и тепловизоров, строительство новой дороги для патрулирования границы, а также укрепление пограничного забора.

К слову, ранее Минобороны Польши заявляло, что забор на границе с Беларусью дырявым как сито.

Также ГТК сказал о важных изменениях, касающихся ввоза в Беларусь товаров в посылках.

Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в январе 2025 года.