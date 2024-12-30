Польша закончит укреплять забор на границе с Беларусью до лета 2025 года

Известно, что на укрепление границы с Беларусью власти Польши затратят из бюджета около 587 миллионов евро. Эти средства пойдут также на установку камер ночного видения и тепловизоров, строительство новой дороги для патрулирования границы, а также укрепление пограничного забора.