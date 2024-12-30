Польша закончит укреплять забор на границе с Беларусью до лета 2025 года

Польские власти планируют закончить укреплять стену на границе с Беларусью к лету 2025 года, передает БелТА.
Так, по словам заместителя министра внутренних дел Мацея Душчика, ранее заявленные правительством Дональда Туска дополнительные инфраструктурные работы, которые ведутся вдоль 400-километровой восточной границы с Беларусью должны быть завершены к середине 2025 года.
Известно, что на укрепление границы с Беларусью власти Польши затратят из бюджета около 587 миллионов евро. Эти средства пойдут также на установку камер ночного видения и тепловизоров, строительство новой дороги для патрулирования границы, а также укрепление пограничного забора.
К слову, ранее Минобороны Польши заявляло, что забор на границе с Беларусью дырявым как сито.
Также ГТК сказал о важных изменениях, касающихся ввоза в Беларусь товаров в посылках.
Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в январе 2025 года.