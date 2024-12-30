Элвин Грей взял с собой жену и покинул Россию

— Пока первую неделю отдохну — Новый год, все дела. Ну, а далее творчество — не покидает меня, потому что я люблю этим заниматься. Во время отдыха я тоже буду писать песни, вас радовать. С наступающим Новым годом всех! — заявил Элвин Грей фанатам.