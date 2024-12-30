Элвин Грей взял с собой жену и покинул Россию

Популярный певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, покинул Россию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Артист опубликовал видео из салона самолета. Он поведал, что вместе с женой Инзилей отправляется на отдых в Тайланд. Однако, по его же словам, в теплых краях музыкант планирует заниматься творчеством.
— Пока первую неделю отдохну — Новый год, все дела. Ну, а далее творчество — не покидает меня, потому что я люблю этим заниматься. Во время отдыха я тоже буду писать песни, вас радовать. С наступающим Новым годом всех! — заявил Элвин Грей фанатам.
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