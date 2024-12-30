«Отомстил за друга». Минчанин разбил молотком машину соседа, который обидел его знакомого

Так, 47-летний безработный минчанин признался, что накануне выпивал в баре. А когда шел домой, увидел припаркованную машину соседа. Как он сказал, накануне мужчина обидел его друга, и он решил отомстить. Из дома злоумышленник принес молоток и разбил им боковые стекла иномарки, снимая все на видео, чтобы показать «отмщение» своему товарищу.