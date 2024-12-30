Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отомстил за друга». Минчанин разбил молотком машину соседа, который обидел его знакомого

Мстительный минчанин разбил машину соседа молотком, снимая все на видео.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин из мести разбил машину соседа молотком, снимая «краш-тест» на видео, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился житель Партизанского района, заявив, что кто-то разбил стекла его автомобиля.

Прибывшие по вызову правоохранители на месте задержали минчанина, который снимал на телефон разбитую машину. Позже выяснилось, что оператор и нанес повреждения.

Так, 47-летний безработный минчанин признался, что накануне выпивал в баре. А когда шел домой, увидел припаркованную машину соседа. Как он сказал, накануне мужчина обидел его друга, и он решил отомстить. Из дома злоумышленник принес молоток и разбил им боковые стекла иномарки, снимая все на видео, чтобы показать «отмщение» своему товарищу.

Мстителя будут судить за хулиганство.

Еще в Минске 910 человек эвакуированы из-за пожара в радиотехническом колледже.