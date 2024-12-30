В монастыре в Греции нашли прижизненный портрет последнего императора Византии

В связи с находкой министр культуры Лина Мендони заявила, что «работа, проводимая инспекцией древностей в контексте консервации и реставрации памятников, еще раз доказывает свою чрезвычайно важную роль, поскольку выявляет уникальные археологические памятники, связанные с историческими личностями». «Научный персонал инспекций Минкульта, обладающий обширным опытом, отличной подготовкой и глобальными знаниями как исторических событий, так и археологических данных, способен после тщательного изучения документировать каждую обнаруженную находку. В данном случае портрет связан с последним императором Византии, речь идет о его единственном прижизненном портрете. Художник, должно быть, передал черты лица последнего византийского императора так, как они ему виделись, то есть его моделью был не официальный императорский портрет, как это обычно бывало, а сам император», — сказала министр.