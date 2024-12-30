В монастыре в Греции нашли прижизненный портрет последнего императора Византии

АФИНЫ, 30 декабря. /ТАСС/. Греческие археологи обнаружили в старинной церкви монастыря Таксиархон (Великих Архангелов) общины Эйялия на севере полуострова Пелопоннес прижизненный портрет последнего византийского императора Константина XI Палеолога, правившего в 1449—1453 годах и погибшего во время захвата Константинополя османскими турками. Об этом сообщило Министерство культуры Греции.
По информации ведомства, в монастырской церкви в ходе многомесячных работ по реставрации «выявлены два слоя фресок высокого художественного качества поздневизантийского периода, которые отражают эстетические тенденции Константинополя». Директор инспекции древностей области Ахея Министерства культуры археолог Анастасия Кумуси обнаружила и идентифицировала под более поздним слоем настенной росписи уникальный портрет последнего византийского императора Константина XI Палеолога, который, судя по техническим характеристикам, датируется серединой XV века.
В связи с находкой министр культуры Лина Мендони заявила, что «работа, проводимая инспекцией древностей в контексте консервации и реставрации памятников, еще раз доказывает свою чрезвычайно важную роль, поскольку выявляет уникальные археологические памятники, связанные с историческими личностями». «Научный персонал инспекций Минкульта, обладающий обширным опытом, отличной подготовкой и глобальными знаниями как исторических событий, так и археологических данных, способен после тщательного изучения документировать каждую обнаруженную находку. В данном случае портрет связан с последним императором Византии, речь идет о его единственном прижизненном портрете. Художник, должно быть, передал черты лица последнего византийского императора так, как они ему виделись, то есть его моделью был не официальный императорский портрет, как это обычно бывало, а сам император», — сказала министр.
На фреске изображена фигура императора с короной и увенчанным крестом скипетром в руках. Его расшитая золотом пурпурная мантия украшена медальонами, на которых изображен двуглавый орел — эмблема императоров династии Палеологов, отметило министерство.
Император Константин XI Палеолог, изображенный на фреске, был братом спонсоров обновления монастыря — Димитрия и Фомы. Они правили Мореей (средневековое название полуострова Пелопоннес) и, в частности, выделяли средства на реконструкцию монастыря Таксиархон. В средневековом городке Мистра, откуда, вероятно, был родом художник, работавший над фресками церкви, Константин XI Палеолог прожил пять лет в качестве деспота (правителя), прежде чем был коронован императором. Императорский портрет связан с известным из письменных источников щедрым покровительством братьев монастырю после окончания первой войны между ними (1449−1450), которая была завершена при посредничестве императора Константина, отметило министерство.