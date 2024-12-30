Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — рассказало ведомство.
Ранее, 6 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется запускать новогодние фейерверки в этом году.
Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января 2025 года. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — рассказало ведомство.
Ранее, 6 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется запускать новогодние фейерверки в этом году.