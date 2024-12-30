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Лукашенко назвал цель пятилетки в Беларуси, сказав чиновникам готовиться

Лукашенко назвал общую цель на 2025 и на всю пятилетку для любого избранного президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил цели для 2025 года и всю пятилетку до 2030 года, сообщает пресс-служба президента.

Так, белорусский президент заявил, что в Беларуси будущая пятилетка 2025−2030 годов будет нацелена на качество, в том числе — на качественное строительство.

— В будущем году и не только — пятилетка целая — будет отдана качественному строительству, качественной работе, — подчеркнул глава республики.

Чиновникам белорусский лидер сказал готовиться к этому и добавил, что некачественно не будет. Кроме того, Лукашенко сказал, что такие цели будут основными для любого президента, которого изберут в Беларуси на выборах 26 января 2025-го.

— Любой президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество, — уверен он.

Еще Лукашенко отметил, что качество и чистота уже стали привычками белорусского народа.

— Это — главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь, — подытожил президент.

Еще Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».