Лукашенко назвал цель пятилетки в Беларуси, сказав чиновникам готовиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил цели для 2025 года и всю пятилетку до 2030 года, сообщает пресс-служба президента.
Так, белорусский президент заявил, что в Беларуси будущая пятилетка 2025−2030 годов будет нацелена на качество, в том числе — на качественное строительство.
— В будущем году и не только — пятилетка целая — будет отдана качественному строительству, качественной работе, — подчеркнул глава республики.
Чиновникам белорусский лидер сказал готовиться к этому и добавил, что некачественно не будет. Кроме того, Лукашенко сказал, что такие цели будут основными для любого президента, которого изберут в Беларуси на выборах 26 января 2025-го.
— Любой президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество, — уверен он.
Еще Лукашенко отметил, что качество и чистота уже стали привычками белорусского народа.
— Это — главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь, — подытожил президент.
Еще Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».