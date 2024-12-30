В ДНР создадут фотобанк объектов животного мира Северного Приазовья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Ученые Донецкого ботанического сада в ДНР создадут базу фотоизображений объектов животного мира Северного Приазовья из 10 тыс. снимков примерно 1 тыс. видов при поддержке Минобрнауки России. Об этом ТАСС сообщили в Южном научном центре РАН (ЮНЦ РАН).
«Фотобанк включает сведения о видовом составе, таксономическом положении, трофических связях, биотопической приуроченности, датах и географических точках регистрации исследуемых объектов. Все фотографии, включенные в базу, являются оригинальными. В итоге мы соберем около 10 тыс. снимков примерно 1 000 видов, преимущественно беспозвоночных, из Донбасса. Также сюда входят снимки видов из других регионов (Крым, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия), которые не удалось сфотографировать в Приазовье, но которые здесь обитают», — привели в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений ФГБНУ «Донецкий ботанический сад», кандидата биологических наук Александра Губина.
Уточняется, что в настоящее время фотобаза содержит около 3,5 тыс. фотоснимков 550 видов животных Северного Приазовья, она состоит из снимков прошлых лет из архивов ботсада, пополнять ее будут современные исследования.
«Снимаем как в полевых условиях на фотоаппарат, так и в лаборатории через микроскопы со стекингом. Стараемся максимально зафиксировать видовой состав, в первую очередь по группам, с которыми ведется целевая работа — например, тли или жуки-ксилофаги. Кроме того, для многих видов важны именно прижизненные фотографии, поскольку зафиксированные образцы выглядят совсем иначе», — добавил ученый.
По его словам, виртуальная научная база фауны региона выступит дополнением к коллекционным материалам. Собранные в базе изображения являются уникальным источником научной информации и могут использоваться для иллюстрации в научных статьях и научно-популярных изданиях.
Исследование проходит по научному проекту «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов» при финансовой поддержке Минобрнауки России. Исполнителем выступает ЮНЦ РАН.