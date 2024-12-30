В ДНР создадут фотобанк объектов животного мира Северного Приазовья

«Фотобанк включает сведения о видовом составе, таксономическом положении, трофических связях, биотопической приуроченности, датах и географических точках регистрации исследуемых объектов. Все фотографии, включенные в базу, являются оригинальными. В итоге мы соберем около 10 тыс. снимков примерно 1 000 видов, преимущественно беспозвоночных, из Донбасса. Также сюда входят снимки видов из других регионов (Крым, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия), которые не удалось сфотографировать в Приазовье, но которые здесь обитают», — привели в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений ФГБНУ «Донецкий ботанический сад», кандидата биологических наук Александра Губина.