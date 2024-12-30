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В Перми скончался известный иллюзионист и экс-депутат Владимир Данилин

Ему было 73 года.

Источник: соцсети

Известный иллюзионист и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Данилин 30 декабря ушёл из жизни в возрасте 73 лет, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

«С прискорбием сообщаю, что на 74-м году жизни скончался выдающийся человек, почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин», — написал мэр в своём телеграм-канале.

Эдуард Соснин отметил значение Владимира Данилина для культурной жизни Перми: будучи Заслуженным и Народным артистом РСФСР, он руководил театром «Иллюзион» и был профессором Пермского государственного института культуры, передавая знания и опыт поколениям будущих артистов.

«Пусть светлая память о Владимире Данилине навсегда останется в наших сердцах», — написал глава Перми.