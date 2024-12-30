В Перми скончался известный иллюзионист и экс-депутат Владимир Данилин

Эдуард Соснин отметил значение Владимира Данилина для культурной жизни Перми: будучи Заслуженным и Народным артистом РСФСР, он руководил театром «Иллюзион» и был профессором Пермского государственного института культуры, передавая знания и опыт поколениям будущих артистов.