В последний день 2024 года в Башкирии прогнозируют сильные осадки, холода и ветер до 20 м/с

В последний день этого года прогнозируют облачную погоду. Ночью местами будет небольшой снег, днем — осадки в виде мокрого снега, в некоторых городах и районах — сильные. В отдельных муниципалитетах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица.