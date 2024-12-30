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В последний день 2024 года в Башкирии прогнозируют сильные осадки, холода и ветер до 20 м/с

В Башкирии ожидаются снегопады, сильный ветер и холода до −17°

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 31 декабря, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Об этом рассказали синоптики республики.

В последний день этого года прогнозируют облачную погоду. Ночью местами будет небольшой снег, днем — осадки в виде мокрого снега, в некоторых городах и районах — сильные. В отдельных муниципалитетах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица.

Ветер будет юго-западный до 7−12 метров в секунду, днем местами — порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит −7,-12°, на юго-востоке Башкирии — до −17°, днем потеплеет −1,-6°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на дорогах из-за погодных явлений видимость ухудшится до 500−1000 метров.

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