Минтруда сказало, когда не нужно отрабатывать перенос рабочего дня в Беларуси

Стало известно, в каких случаях белорусам не придется отрабатывать перенос рабочего дня с 6 на 11 января 2025-го. Подробнее об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, в Минтруда напомнили, что понедельник, 6 января, в 2025 году в Беларуси переносится на субботу, 11 января. И уточнили, что переносы рабочих дней будут распространяться только на белорусов, работающих пятидневную рабочую неделю с выходными субботой и воскресеньем.
Также, если 6 января у человека был день трудового или социального отпуска, то 11 января у него будет нерабочим. Это касается и временной нетрудоспособности работника.
Кроме того, без отработки за 11 января будут в Беларуси сотрудники, принятые на работу с 8 по 10 января включительно.
И также нерабочим днем будет 11 января для тех белорусов, у которых этот день по графику — день отпуска, трудового или же социального, или же была временная нетрудоспособность.
А вот если 6 января работник был в служебной командировке или на повышении квалификации (подготовке, переподготовке, то в этом случае 11 января будет рабочим днем.
Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в январе 2025 года.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко назвал цель пятилетки в Беларуси, сказав чиновникам готовиться.