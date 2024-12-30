Верховный суд Беларуси: убивший 433 человек каратель Смовский виновен в геноциде

Обвинительный приговор вынесен командиру 118-го батальона охранной полиции. Как установил суд, Смовский совершил ряд преступлений с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, каратель убивал жителей, причинял тяжкие телесные повреждения, а также умышленно создавал условия, рассчитанные на полное физическое уничтожение людей. Ему инкриминировали совершение геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси).