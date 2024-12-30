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Верховный суд Беларуси: убивший 433 человек каратель Смовский виновен в геноциде

Каратель Смовский признал виновным в совершении геноцида.

Источник: Комсомольская правда

Верховным Судом Беларуси признал виновным в совершении геноцида карателя Константина Смовского, передает БелТА.

Обвинительный приговор вынесен командиру 118-го батальона охранной полиции. Как установил суд, Смовский совершил ряд преступлений с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, каратель убивал жителей, причинял тяжкие телесные повреждения, а также умышленно создавал условия, рассчитанные на полное физическое уничтожение людей. Ему инкриминировали совершение геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси).

В связи со смертью обвинительный приговор в отношении Смовского постановили без назначения наказания.

Приговор еще может быть опротестован.

Ранее гособвинитель сообщал, что палач Хатыни Смовский убил 433 человека, в том числе детей.

Также в Беларуси стендап-комик Комиссаренко получил шесть лет колонии общего режима.