Арктическая экспедиция памяти достигла Архангельской области

«Архангельская область приняла Арктическую экспедицию памяти. Мероприятие, организованное министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, посвящено 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении.
В Архангельскую область экспедиция прибыла из Республики Карелии. В деревне Хвалинской огонь Победы начальнику регионального управления МЧС России Шахобиддину Ваккосову вручил его карельский коллега Владимир Бирючков.
Экспедиция стартовала в Мурманске 25 декабря. Она продлится более 35 дней и завершится в конце января 2025 года. Маршрут пролегает через десять арктических субъектов России, включая Архангельскую область. Здесь экспедиционная колонна с частичкой Вечного огня, зажженного у мемориала «Защитникам советского Заполярья», проследует через Архангельск, поселки Пинега и Белогорский в город Мезень. После этого эстафету примет Ненецкий автономный округ.
В знак признательности подвигу павших героев участники церемонии возложили цветы к деревенскому мемориалу 55 жителей Каргополья, отдавших свою жизнь в боях с немецкими захватчиками. В Каргополе на главной площади в присутствии горожан состоялся вынос огня Победы, после чего перед собравшимися выступили оркестр областного управления МЧС и местные творческие коллективы.
Арктическая экспедиция памяти проводится в преддверии масштабных межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2025». Одной из ее целей является проведение сравнительных испытаний отечественных образцов вездеходной техники, оборудования, экипировки и снаряжения для решения задач в суровых условиях Арктики.
Всего участникам пробега предстоит преодолеть 14 тыс. км. Это серьезная проверка для стоящих на службе ведомства транспортных средств. В свою очередь конструкторы машин получат полезную обратную связь, что позволит доработать и донастроить разрабатываемые и используемые технологии.
Помощь в дороге
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области, участники арктической экспедиции МЧС России оказали помощь на дороге в Архангельской области. На трассе в сторону Каргополя слетела с дороги и перевернулась легковушка. Пожилой мужчина и его внук выбрались из авто самостоятельно. Сотрудники МЧС России с помощью снегоболотохода «Бурлак» вытянули машину на дорогу.