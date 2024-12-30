Арктическая экспедиция памяти достигла Архангельской области

Экспедиция стартовала в Мурманске 25 декабря. Она продлится более 35 дней и завершится в конце января 2025 года. Маршрут пролегает через десять арктических субъектов России, включая Архангельскую область. Здесь экспедиционная колонна с частичкой Вечного огня, зажженного у мемориала «Защитникам советского Заполярья», проследует через Архангельск, поселки Пинега и Белогорский в город Мезень. После этого эстафету примет Ненецкий автономный округ.