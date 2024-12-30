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Белорусский врач посоветовал, что добавить в оливье, чтобы он был полезнее

Диетолог сказал, что добавить в оливье и селедку под шубой для их пользы.

Источник: Комсомольская правда

Накануне праздничных застолий врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик посоветовал как сделать приготовленные салаты полезнее, пишет БелТА.

Врач отметил, что в современной диетологии продукты не делят на вредные и полезные:

— Вопрос лишь в том, как вы умеете их сочетать, и вопрос лишь в калорийности рациона.

Владислав Морозик в пример привел приготовление селедки под шубой и оливье. Он сказал, что салаты можно немного изменить, чтобы они были более полезными.

— Например, майонез в салате можно заменить на греческий йогурт с добавлением горчицы и специй по вкусу, — сказал врач-диетолог.

Он подчеркнул, что это «будет ничуть не хуже майонеза, но по калорийности значительно меньше».

— Колбасу в салате можно заменить на отварную или запеченную птицу, говядину или свинину, — дал совет врач.

Ранее мы писали, что премьер-министр Беларуси Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.

Кстати, новогодние рецепты белорусской семьи за несколько десятилетий случайно обнаружили в старом шкафу на съемной квартире в центре Минска: яйца с селедкой, печеночный торт, салат морской.

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