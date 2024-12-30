Сегодня, 30 декабря, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбы в ворота соперников на первой, 27-ой и 40-ой минутах матча), Нэйтан Тодд (12), Никита Зоркин (19) и Шелдон Ремпал (50). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
В настоящее время «СЮ» после 39 игр с 56 очками занимает первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в эту субботу — 4 января. Команда схлестнется в столице Башкирии с «Сибирью».
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