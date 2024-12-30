Белорусский врач сказал, почему не следует отказываться от красного мяса

Накануне Нового года врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик рассказал, следует ли отказаться от употребления красного мяса, пишет БелТА.
Он подчеркнул, что этих видов мяса не стоит бояться.
— Мы видим немало людей, которые убирают из своего рациона абсолютно все красное мясо — говядину и свинину, и зачастую впоследствии они имеют дефицит железа и железодефицитную анемию, — предостерег врач.
Он напомнил, что красное мясо — это источник железа.
— Поэтому отказываться от этих видов мяса не стоит, — предупредил Владислав Морозик.
И добавил:
— Но стоит уменьшить потребление обработанного красного мяса, то есть колбас, сосисок и сарделек.
Кроме того, врач советует следить за количеством потребляемого растительного масла.
В салат, например, можно добавить одну-две столовые ложки масла. А еще использовать соевый соус, лимонный сок и специи.
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