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Белорусский врач сказал, почему не следует отказываться от красного мяса

Диетолог сказал, почему не следует отказываться от употребления красного мяса.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Нового года врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик рассказал, следует ли отказаться от употребления красного мяса, пишет БелТА.

Он подчеркнул, что этих видов мяса не стоит бояться.

— Мы видим немало людей, которые убирают из своего рациона абсолютно все красное мясо — говядину и свинину, и зачастую впоследствии они имеют дефицит железа и железодефицитную анемию, — предостерег врач.

Он напомнил, что красное мясо — это источник железа.

— Поэтому отказываться от этих видов мяса не стоит, — предупредил Владислав Морозик.

И добавил:

— Но стоит уменьшить потребление обработанного красного мяса, то есть колбас, сосисок и сарделек.

Кроме того, врач советует следить за количеством потребляемого растительного масла.

В салат, например, можно добавить одну-две столовые ложки масла. А еще использовать соевый соус, лимонный сок и специи.

Ранее мы писали, что новогодние рецепты белорусской семьи за несколько десятилетий случайно обнаружили в старом шкафу на съемной квартире в центре Минска: яйца с селедкой, печеночный торт, салат морской.

Кстати, белорусский врач посоветовал, что добавить в оливье, чтобы он был полезнее.

Узнайте, что названия и интерьер новых станций метро связаны с историей Минска: первый аэропорт, слуцкие пояса, сад древнего рода.