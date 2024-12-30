Врачи обнаружили у жителей Башкирии более 400 тысяч болезней

Врачи за год обнаружили у жителей Башкирии более 400 тысяч болезней. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
С 1 января по 23 декабря диспансеризацию прошли 1 520 947 граждан. Профилактические осмотры посетил 390 991 человек.
По результатам обследований впервые выявили заболевания у 402 154 пациентов, 354 550 среди которых поставили на диспансерный учет.
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