Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказал, что съесть перед застольем, чтобы избежать переедания

Диетолог сказал, какой перекус перед застольем поможет избежать переедания.

Источник: Комсомольская правда

Как сделать новогоднее застолье полезным и приятным, рассказал врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик, пишет БелТА.

Для того, чтобы праздник прошел хорошо, а еда была в удовольствие, врач советует не ограничивать себя в выборе блюд, а контролировать их количество.

Кроме того, хорошо бы перекусить за несколько часов до застолья.

— Легкий перекус поможет избежать переедания на праздничном столе. Хорошим вариантом будет несладкий греческий йогурт и банан, — советует врач.

В этом случае получится хорошее насыщение при небольшом объеме.

А когда придет время новогоднего застолья, можно будет «спокойно и не спеша насладиться трапезой, что снизит риск поедания всего, что лежит на столе».

Ранее мы писали, что новогодние рецепты белорусской семьи за несколько десятилетий случайно обнаружили в старом шкафу на съемной квартире в центре Минска: яйца с селедкой, печеночный торт, салат морской.

Кстати, белорусский врач посоветовал, что добавить в оливье, чтобы он был полезнее.

А еще врач сказал, почему не следует отказываться от красного мяса.

Узнайте, что названия и интерьер новых станций метро связаны с историей Минска: первый аэропорт, слуцкие пояса, сад древнего рода.