Белорусский врач сказал, что съесть перед застольем, чтобы избежать переедания

Как сделать новогоднее застолье полезным и приятным, рассказал врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик, пишет БелТА.
Для того, чтобы праздник прошел хорошо, а еда была в удовольствие, врач советует не ограничивать себя в выборе блюд, а контролировать их количество.
Кроме того, хорошо бы перекусить за несколько часов до застолья.
— Легкий перекус поможет избежать переедания на праздничном столе. Хорошим вариантом будет несладкий греческий йогурт и банан, — советует врач.
В этом случае получится хорошее насыщение при небольшом объеме.
А когда придет время новогоднего застолья, можно будет «спокойно и не спеша насладиться трапезой, что снизит риск поедания всего, что лежит на столе».
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