Belavia не будет проводить проверки после крушения самолета Boeing в Южной Корее. Об этом сообщил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец, передает Sputnik.by.
Он акцентировал внимание на том, что «Белавиа» занимается плановым обследованием своих бортов, а также проводит плановые проверки. Чергинец уточнил, что это ежедневная работа авиакомпании, авиационно-технической базы авиакомпании.
— У нас пока нет никаких причин заниматься какими-то экстренными проверками, тем более что там (речь идет про Южную Корею. — Ред.) непонятно, что происходило, — подчеркнул генеральный директор «Белавиа».
По его словам, единственное, что понятно про указанное ЧП, это то, что самолет столкнулся с птицами, это было видно на видео. Он уточнил, что птицы попали в двигатели. Игорь Чергинец добавил, что почему случилась такая посадка — «многое еще очень непонятно».
Генеральный директор сообщил, что белорусская компания, как и многие другие в мире, сейчас ждут предварительных результатов расследования. Он также заметил, что в парке «Белавиа» есть несколько бортов Boeing 737−800 и они обслуживаются на плановой основе.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Кореи в связи с крушением пассажирского самолета.
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