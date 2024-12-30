Belavia не будет проводить проверки после крушения самолета Boeing в Южной Корее

По его словам, единственное, что понятно про указанное ЧП, это то, что самолет столкнулся с птицами, это было видно на видео. Он уточнил, что птицы попали в двигатели. Игорь Чергинец добавил, что почему случилась такая посадка — «многое еще очень непонятно».