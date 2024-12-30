Продлить каникулы или уйти на онлайн-обучение: Что будет со школьниками в случае веерных отключений в Молдове

Власти найдут решения, если некоторые учебные заведения останутся без электричества, заявил министр образования и исследований Дан Перчун.
Он уточнил, что правительство найдет технические решения, чтобы возможные отключения были кратковременными и носили региональный характер передает Moldova1.
«Если потребуется, у нас, безусловно, есть генераторы, и мы будем искать другие решения. Всё зависит от масштаба ситуации. Я думаю, что этого не произойдет, а если и произойдет, то будет управляемо с помощью этих генераторов, которые могут быть предоставлены учебным заведениям. Не будем предвосхищать события и посмотрим, как они будут развиваться. Если проблемы начнут проявляться в начале января, дети всё еще будут на зимних каникулах, у нас будет немного времени для корректировки», — сказал Дан Перчун.
На вопрос, может ли быть рассмотрен переход на онлайн-обучение или продление зимних каникул, министр образования заявил, что в зависимости от серьезности ситуации власти примут необходимые меры. Что касается школ с преподаванием на государственном языке на левом берегу Днестра, Дан Перчун отметил, что ведутся переговоры с директорами этих учреждений в контексте энергетического кризиса.
У некоторых возникает вопрос: а как заниматься онлайн, если дом попал под веерные отключения, а компьютер и телефон долго без зарядки не работают?!