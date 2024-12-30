Продлить каникулы или уйти на онлайн-обучение: Что будет со школьниками в случае веерных отключений в Молдове

«Если потребуется, у нас, безусловно, есть генераторы, и мы будем искать другие решения. Всё зависит от масштаба ситуации. Я думаю, что этого не произойдет, а если и произойдет, то будет управляемо с помощью этих генераторов, которые могут быть предоставлены учебным заведениям. Не будем предвосхищать события и посмотрим, как они будут развиваться. Если проблемы начнут проявляться в начале января, дети всё еще будут на зимних каникулах, у нас будет немного времени для корректировки», — сказал Дан Перчун.