На Кубани птиц поверяют на патогенный грипп

Над спасенными в Анапе и Темрюке птицами проводят лабораторные исследования, чтобы выявить особо опасные карантинные заболевания. Об этом рассказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Оперативный штаб региона.
В пункте помощи пернатым организована работа по клиническому осмотру пострадавших животных, им оказывается не только первая ветеринарная помощь, но и проводятся лабораторные исследования. По словам Кривоноса, уже собрано свыше 700 проб.
— Их отбирают в течение дня, ночью отвозят в лабораторию в город Кропоткин, к утру получают готовые результаты. Это делается для того, чтобы те птицы, которые отправляются в реабилитационные центры Краснодарского края и Ставропольского края, не были больны и не заразили других; — ответил специалист.
Для безопасности планово проводится дезинфекция помещения.
Работа центра не будет прекращаться даже в выходные и праздничные дни. Запланирована ротация, и с 1 января 2025 года начнут работу 15 ветеринарных врачей.
В центрах спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе помогли выходить почти 1,5 тысячи пернатых.
Как отметили в штабе, больше двух тонн гуманитарной помощи волонтерам, которые активно участвуют в лечении птиц, привез Совет блогеров из Москвы. Это пеленки, лекарства, ветошь и шприцы. На складе в Витязево продолжается прием гуманитарной помощи для спасения пострадавших пернатых. На данный момент здесь собрано уже более восьми тонн груза.