На Кубани птиц поверяют на патогенный грипп

— Их отбирают в течение дня, ночью отвозят в лабораторию в город Кропоткин, к утру получают готовые результаты. Это делается для того, чтобы те птицы, которые отправляются в реабилитационные центры Краснодарского края и Ставропольского края, не были больны и не заразили других; — ответил специалист.