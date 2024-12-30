Дочери не дождались папу: в Башкирии похоронили 29-летнего мужчину

В мае 2021-го года молодой человек заключил контракт и отправился добровольцем в отряд «Барс13». Служил под Херсоном. С начала СВО был штурмовиком, носил позывной «Пионер». Был удостоен награждения Орденом Мужества. Младшего сержанта не стало чуть больше двух недель назад — 14 декабря.