Дочери не дождались папу: в Башкирии похоронили 29-летнего мужчину

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Юрием Масловым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал бывший глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.
Юрий Антонович родился в 1995 году в селе Тирлянский, учился в сельской школе, а после девятого класса в уфимском техникуме получил специальность монтажника сантехнического оборудования, электрогазовщика. Проходил «срочку» в мотострелковых войсках в Пскове.
В мае 2021-го года молодой человек заключил контракт и отправился добровольцем в отряд «Барс13». Служил под Херсоном. С начала СВО был штурмовиком, носил позывной «Пионер». Был удостоен награждения Орденом Мужества. Младшего сержанта не стало чуть больше двух недель назад — 14 декабря.
Родные и близкие вспоминают Юрия Маслова как улыбчивого, скромного человека с большой душой, который с большим уважением относился к родственникам, друзьям, сослуживцам, а также любил детей.
— Выражаю глубокие искренние соболезнования маме, дочерям, брату, всем родным и близким Юрия Антоновича, — заявил Андрей Иванюта.
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