20 лучших фильмов 2024 года: выбор «Газеты.Ru»

Режиссер Мохаммад Расулоф («Здесь нет зла») давно стал неугоден иранским властям, из-за чего неоднократно приговаривался к лишению свободы. Триллер «Семя священного инжира» стал для обеих сторон последней каплей: до премьеры ленты на Каннском фестивале Расулофу назначили восемь лет тюрьмы, однако ему удалось бежать в Германию; собственно, от этой страны «Семя» теперь и подается на «Оскар». Картина описывает политический раскол в иранском обществе, трещиной пронзивший отдельно взятое семейство. Отца повышают до судебного следователя, после чего ему становятся положены две вещи: служебный пистолет и подписание смертных приговоров. Последние с началом масштабных протестов начинают сыпаться на него, как из рога изобилия. С происходящим в стране категорически не согласны дочери следователя. Их мать разрывается между верностью мужу, желанием сохранить семью и стремлением защитить своих детей. «Семя священного инжира» — кино до боли триггерящее: сразу несколько сцен в нем полностью отведены под процесс думскроллинга, история вымышленной семьи перемежается реальными роликами с протестов 2022—2023 годов, которые были жесточайше подавлены. От беспросветного мрака спасает лучик надежды: быть может, если всякой дряни не требуется даже доставать до земли, чтобы пускать корни, то и свобода как-нибудь где-нибудь прорастет. Когда-нибудь.