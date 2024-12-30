Белорусский нарколог сказал, как лечиться 1 января: компот, морс, вода без газа

Белорусский психиатр-нарколог Вячеслав Солодухо дал совет тем, кто не рассчитал с алкоголем и плохо себя чувствует 1 января, пишет БелТА.
Прежде всего, врач советует договориться с собой еще 31 декабря и «определить для себя то количество алкоголя, которое вы хотите выпить».
— Больше никаких рецептов фактически не нужно. Ни соленых огурцов, ни капусты квашеной, — заключает он.
Но если контролировать себя не получилось и утром 1 января самочувствие хуже некуда, то врач рекомендует пить побольше жидкости:
— Это могут быть компоты из сухофруктов, различные морсы, ни в коем случае не газированные, не «крашеные» напитки.
И не соки, «потому что многие цитрусовые блокируют ферменты печени, которые позволяют быстрее выводить токсины».
Если пить воду, то негазированную. Потому что газированная тормозит выведение токсинов.
Психиатр-нарколог подчеркивает, что если человеку плохо, то нельзя похмеляться:
— Ни в коем случае нельзя, как бы трудно ни было. Как бы ни болела голова, это временное явление.
В зависимости от особенностей организма, это может продлиться от двух до четырех часов максимум.
Может ли помочь баня? Нет, это будет стресс для организма. Токсины не выходят с потом.
А вот микроэлементы с потом выходят и «в последующем могут влиять на деятельность сердца, мышц».
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