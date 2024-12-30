Выявлены особенности в структуре мозга, связанные с ранним употреблением наркотиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американские медики выявили пять крупных и четыре десятка локальных структурных особенностей в устройстве мозга, чье наличие у подростка значительным образом повышает вероятность того, что он начнет рано употреблять алкоголь или наркотики. Об этом сообщила пресс-служба Национального института по проблемам злоупотребления наркотиками (NIDA).
«Собранный нами каталог сведений и снимков поможет нам более полно раскрыть двустороннюю связь между структурой мозга и наркотической и алкогольной зависимостью. Мы надеемся на то, что подобные исследования вкупе с информацией о генетических факторах риска и особенностях среды помогут нам радикально изменить наши представления о том, как развивается зависимость, а также разработать более точные методы ее прогнозирования», — заявил доцент Университета штата Индиана (США) Алекс Миллер, чьи слова приводит пресс-служба NIDA.
Миллер и его коллеги сделали большой шаг к разработке подобных подходов при анализе сведений, которые были собраны в рамках проекта Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Он был запущен Национальными институтами здоровья США (NIH) почти десять лет назад для всестороннего изучения процесса интеллектуального развития детей и разработки подходов, позволяющих предсказать уровень интеллекта ребенка по снимкам МРТ.
Для получения подобных сведений нейрофизиологи заручились поддержкой почти 10 тыс. детей и их родителей, которые регулярно проходили обследования и опросы, нацеленные на всестороннее изучение их развития. Около трети участников наблюдений (3,4 тыс. подростков), начали употреблять спиртные напитки или другие наркотические средства еще до того, как им исполнилось 15 лет, что дало ученым возможность изучить связь между структурой мозга и ранним началом развития зависимости.
Так, исследователям удалось выявить набор из пяти крупных особенностей в структуре мозга, которые были связаны с ранним употреблением алкоголя и табака. К примеру, подростки, обладавшие необычно тонкой корой в префронтальных отделах мозга и необычно толстой корой в других его регионах, значительно чаще начинали употреблять спиртное и наркотики, чем другие участники проекта ABCD. Аналогичным образом, небольшой объем правой части хвостатого ядра мозга ассоциировался с ранним употреблением.
Также ученые обнаружили 39 различий в устройстве некоторых отделов мозга, большая часть которых была связана с вариациями в толщине коры. Многие из этих крупных и локальных структурных вариаций присутствовали в мозге подростков еще до того, как те начинали употреблять алкоголь или наркотики. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что наркотическая зависимость и алкоголизм преимущественно развиваются в результате появления изменений в структуре мозга под воздействием этих средств, подытожили исследователи.