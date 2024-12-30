Выявлены особенности в структуре мозга, связанные с ранним употреблением наркотиков

Также ученые обнаружили 39 различий в устройстве некоторых отделов мозга, большая часть которых была связана с вариациями в толщине коры. Многие из этих крупных и локальных структурных вариаций присутствовали в мозге подростков еще до того, как те начинали употреблять алкоголь или наркотики. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что наркотическая зависимость и алкоголизм преимущественно развиваются в результате появления изменений в структуре мозга под воздействием этих средств, подытожили исследователи.