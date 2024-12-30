В Ростовской области Служба-112 перейдет на режим повышенной готовности

В Ростовской области во время новогодних и рождественских праздников Служба-112 будет работать в режиме повышенной готовности, рассказал начальник ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергей Берлизов.
В новогоднюю ночь на помощь людям готовы будут прийти более 300 операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб.
При необходимости привлекут дополнительную смену. Как правило, в первые сутки нового года чаще всего вызывают скорую помощь.
— Причины вызовов в новогоднюю ночь обычно стандартные: повышенное давление, температура, пищевое отравление. Однако самыми страшными вызовами становятся случаи травмирования людей, — рассказал Сергей Берлизов.
До 2023 года чаще всего обращались за помощью из-за травм, связанных с неудачными запусками фейерверков. После введения запрета на использование пиротехники специалисты считают, что подобных обращение не будет.
Кстати, 1 января этого года операторы «112» приняли 13 456 звонков с просьбами о помощи.