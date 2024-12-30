Размер выплат для контрактников из Башкирии увеличили до двух миллионов рублей

Уже с послезавтрашнего дня, 1 января, мужчины, которые подписали контракт с российским Министерством обороны от республики, получат единовременно два миллиона рублей, а после каждый месяц им будут платить жалованье минимум в 210 тысяч. То есть, за первый год своей службы каждый контрактник может заработать минимум 4,52 миллиона рублей.