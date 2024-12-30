«Всего себя отдал защите Родины»: Хабиров навестил лишившегося руки ветерана спецоперации

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил ветерана специальной военной операции Вячеслава Евстифеева из Уфимского района. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
С молодым десантником руководитель республики познакомился во время отправки гуманитарного конвоя. Парень получил тяжелое ранение, он потерял руку. Был награжден Орденом Мужества.
— Очень скромный. Может быть, он не производит впечатление былинного богатыря. Но это настоящий герой, воин, который всего себя отдал защите Родины, — отметил Хабиров.
Глава республики познакомился с родителями ветерана Алексеем Николаевичем и Гузель Аюповной, супруги воспитали четверых детей. Радий Хабиров пообещал Вячеславу приехать к нему на свадьбу, когда тот «найдет хорошую девушку и решит жениться».
Также руководитель региона дал обещание поддерживать его и всех мужчин, которые возвращаются домой. В своей публикации Хабиров напомнил, что следующий год в России президент Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. В Башкирии 2025-й будет Годом поддержки участников СВО и их семей.
— Окружим наших ребят и их близких заботой, сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались, — заверил Радий Хабиров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.