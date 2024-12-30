«Всего себя отдал защите Родины»: Хабиров навестил лишившегося руки ветерана спецоперации

Также руководитель региона дал обещание поддерживать его и всех мужчин, которые возвращаются домой. В своей публикации Хабиров напомнил, что следующий год в России президент Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. В Башкирии 2025-й будет Годом поддержки участников СВО и их семей.