Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всего себя отдал защите Родины»: Хабиров навестил лишившегося руки ветерана спецоперации

Глава Башкирии пообещал приехать на свадьбу лишившемуся руки ветерану СВО.
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил ветерана специальной военной операции Вячеслава Евстифеева из Уфимского района. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

С молодым десантником руководитель республики познакомился во время отправки гуманитарного конвоя. Парень получил тяжелое ранение, он потерял руку. Был награжден Орденом Мужества.

— Очень скромный. Может быть, он не производит впечатление былинного богатыря. Но это настоящий герой, воин, который всего себя отдал защите Родины, — отметил Хабиров.

Глава республики познакомился с родителями ветерана Алексеем Николаевичем и Гузель Аюповной, супруги воспитали четверых детей. Радий Хабиров пообещал Вячеславу приехать к нему на свадьбу, когда тот «найдет хорошую девушку и решит жениться».

Также руководитель региона дал обещание поддерживать его и всех мужчин, которые возвращаются домой. В своей публикации Хабиров напомнил, что следующий год в России президент Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. В Башкирии 2025-й будет Годом поддержки участников СВО и их семей.

— Окружим наших ребят и их близких заботой, сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались, — заверил Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.