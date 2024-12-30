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Под Ростовом спасатель вытащил из канавы второго щенка за неделю

В Таганроге выбросили в яму щенка.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области местная жительница обратилась за помощью к спасателю. Она услышала из канавы отчаянный лай. Кто-то выбросил в яму глубиной в два метра щенка.

— Причем второй раз за неделю, — пояснила горожанка.

Первый раз мохнатого малыша вытаскивал спасатель. Он оставил свой номер неравнодушной женщине на всякий случай, который не заставил себя долго ждать.

Горожанка сообщила об очередном ЧП с животным начальнику Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде Александру Плохову.

В этот момент специалист уже ехал со смены домой, но свернул с маршрута и в очередной раз спас собачку.