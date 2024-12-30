Новый указ Лукашенко позволит некоторым белорусам сэкономить на отоплении

В пресс-службе уточнили, что указанный документ был принят в целях увеличения использования пеллет белорусами. Кроме того, он предусматривает возмещение 40% расходов граждан, однако не более 120 базовых величин, или 4800 рублей (по состоянию на 30 декабря 2024 года) на покупку соответствующего котельного оборудования, которое было произведено предприятиями Беларуси и организациями государств — членов Евразийского экономического союза.