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Новый указ Лукашенко позволит некоторым белорусам сэкономить на отоплении

Лукашенко подписал указ о возмещении расходов на приобретение котлов, работающих на пеллетах.

Источник: president.gov.by

Новый указ президента Беларуси Александра Лукашенко позволит некоторым белорусам сэкономить на отоплении. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В сообщении говорится, что в понедельник, 30 декабря 2024 года, президент Беларуси подписал указ № 475 «О возмещении расходов на приобретение котельного оборудования, работающего на древесных топливных гранулах (пеллетах)».

В пресс-службе уточнили, что указанный документ был принят в целях увеличения использования пеллет белорусами. Кроме того, он предусматривает возмещение 40% расходов граждан, однако не более 120 базовых величин, или 4800 рублей (по состоянию на 30 декабря 2024 года) на покупку соответствующего котельного оборудования, которое было произведено предприятиями Беларуси и организациями государств — членов Евразийского экономического союза.

Говорится, что возмещение расходов будет производиться за счет средств местных бюджетов однократно на покупку котельного оборудования для теплоснабжения одного жилого дома, который не обеспечен централизованным газоснабжением и (или) теплоснабжением. В пресс-службе сказали, что основные положения указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

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