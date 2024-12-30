Полиция задержала актера Яничева по подозрению в хранении кокаина

В Москве по подозрению в хранении наркотиков задержан 37-летний актер Алексей Яничев. Сотрудники полиции нашли при нем сверток с неизвестным веществом, которое после исследования оказалось кокаином. Прежде мужчина попадал в поле зрения СМИ не за свои заслуги на сцене и в кадре, а в качестве любовника бывшей жены певца Ромы Жукова. Кроме того, в марте 2024 года в жизни Яничева произошел еще один трагический эпизод — его обвинили в непредумышленном убийстве приятеля.