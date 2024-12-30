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За год посетителями уфимских парков стали миллион жителей и гостей города

Миллион человек посетили парки Уфы за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Парки Уфы за год посетили миллион жителей и гостей города. Об этом в ролике с подведением итогов 2024-го рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Градоначальник назвал Уфу одним из самых зеленых городов России. По его словам, на каждого жителя приходится 200 квадратных метров зеленых насаждений. К 450-летию города власти посадили 45 тысяч деревьев и кустарников.

Также Мавлиев отметил, что к юбилею столицы республики было создано и благоустроено более двух десятков общественных территорий площадью сто гектар и ряд аллей.

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