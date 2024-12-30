За год посетителями уфимских парков стали миллион жителей и гостей города

Парки Уфы за год посетили миллион жителей и гостей города. Об этом в ролике с подведением итогов 2024-го рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Градоначальник назвал Уфу одним из самых зеленых городов России. По его словам, на каждого жителя приходится 200 квадратных метров зеленых насаждений. К 450-летию города власти посадили 45 тысяч деревьев и кустарников.
Также Мавлиев отметил, что к юбилею столицы республики было создано и благоустроено более двух десятков общественных территорий площадью сто гектар и ряд аллей.
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