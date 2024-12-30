1204 многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом получили деньги вместо земельных участков

В Башкирии в 2024 году 1204 многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, получили свидетельства на предоставление единовременной денежной выплаты вместо земельных участков. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.
Меру поддержки ввели 13 октября 2020 года. Размер выплаты составляет 250 тысяч рублей. Ее можно потратить на:
1) оплату приобретаемого (в том числе строящегося) жилья;
2) строительство;
3) погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеке на покупку жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этому кредиту;
4) покупку участка для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства;
5) уплату первоначального взноса при получении ипотеки на покупку или строительство жилья.
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