PNAS: извержение вулкана Заварицкого вызвало похолодание климата

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские и зарубежные геологи открыли свидетельства того, что одно из самых сильных и резких похолоданий климата на Земле в начале XIX века было порождено мощным извержением вулкана Заварицкого в 1831 году, чьи выбросы частиц пепла и соединений серы снизили среднюю температуру в Северном полушарии примерно на градус Цельсия. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале PNAS.
«В 1831 году произошло загадочное извержение вулкана, которое выбросило в атмосферу более 13 миллионов тонн серы и спровоцировало сильное похолодание в Северном полушарии. Мы обнаружили в образцах льда, сформировавшихся в это время, частицы вулканического пепла, похожие по химическому составу на выбросы курильского вулкана Заварицкого. По силе действия на климат его пробуждение в 1831 году было сопоставимо со знаменитым извержением вулкана Пинатубо в 1991 году», — пишут исследователи.
Открытие было совершено группой российских и зарубежных геологов под руководством профессора Университета Квинс в Белфасте (Великобритания) Джилл Планкетт при изучении большого числа образцов льда, сформировавшихся на территории Исландии и Гренландии в конце так называемого малого ледникового периода. Так ученые называют период истории между XVI и XIX веками, когда средние показатели температуры на Земле были примерно на полградуса Цельсия ниже, чем в предыдущие эпохи.
Как объясняют профессор Планкетт и ее коллеги, данное похолодание ученые часто связывают с сериями извержений вулканов в 1641—1642, 1667−1694 и 1809−1831 годах, следы которых сохранились в осадочных породах того времени. Некоторые из этих извержений, в частности, взрыв горы Тамбора в 1815 году, уже давно известны ученым, тогда как источники других проявлений вулканической активности, остаются загадкой для геологов и палеоклиматологов.
Вулканические корни похолодания климата.
Российские и зарубежные геологи предположили, что источник этих извержений можно определить по характерным особенностям в изотопном и химическом составе частиц тефры (вулканического пепла), которые присутствуют в отложениях льда, формировавшихся в приполярных регионах Земли в начале XIX века. Руководствуясь этой идеей, ученые извлекли фрагменты тефры и микроскопические пузырьки воздуха из четырех разных образцов исландского и гренландского льда, сформировавшихся в начале 1830 годов.
Последующий изотопный и химический анализ этих образцов пепла и газа позволил ученым определить примерное количество соединений серы, выброшенных в атмосферу во время извержения неизвестного вулкана, а также определить состав магмы, породившей эти выбросы. Он оказался далек по своим характеристикам от выбросов вулкана на итальянском острове Фердинандея, который ранее претендовал на роль главного «виновника» похолодания 1831 года, и при этом он почти полностью совпал с составом лавы вулкана Заварицкого.
Это совпадение заставило ученых изучить образцы самых недавних излияний магмы вулкана Заварицкого, которые присутствуют у берегов курильского острова Чирпой. Изучение химического состава и структуры этих отложений застывшей лавы показало, что они возникли в первой трети XIX века, что говорит о наличии прямой причинно-следственной связи между извержениями вулкана Заварицкого и похолоданием климата в начале XIX века.
В пользу этого говорит то, что данное извержение вулкана Заварицкого, по текущим оценкам исследователей, выбросило в атмосферу примерно такое количество серы, на которое указывает анализ образцов древнего воздуха из отложений исландского и гренландского льда. По этой причине ученые считают, что пробуждение этого курильского вулкана в начале 1830-х годов само по себе вызвало похолодание климата в Северном полушарии, упоминания о чем присутствуют в заметках мировых СМИ той эпохи.