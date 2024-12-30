PNAS: извержение вулкана Заварицкого вызвало похолодание климата

Как объясняют профессор Планкетт и ее коллеги, данное похолодание ученые часто связывают с сериями извержений вулканов в 1641—1642, 1667−1694 и 1809−1831 годах, следы которых сохранились в осадочных породах того времени. Некоторые из этих извержений, в частности, взрыв горы Тамбора в 1815 году, уже давно известны ученым, тогда как источники других проявлений вулканической активности, остаются загадкой для геологов и палеоклиматологов.