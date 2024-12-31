Что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря на Покров скота

Православная церковь 31 декабря вспоминает святого Модеста Иерусалимского. В народе принято отмечать Модестов день, или Модест Скотохранитель (Покров скота). Название связано с тем, что святой являлся покровителем скота.
Что нельзя делать 31 декабря.
Запрещено зашивать одежду. Предки верили, что это может обернуться тем, что нужно будет исправлять собственные ошибки на протяжении года. Не следует выбрасывать мусор. Женщинам 31 декабря запрещено стричь волосы. Считается, что они станут ломкими.
Что можно делать 31 декабря.
По традиции, 31 декабря старались вернуть взятые в долг деньги. Кроме того, за праздничный стол было принято садиться с монетой в кармане. Считается, что будет благополучие в новом.
Согласно приметам, по погоде 31 декабря узнавали, каким окажется июнь 2025 года. Крупные хлопья снега предвещают оттепель.
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