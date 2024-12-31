Что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря на Покров скота

Запрещено зашивать одежду. Предки верили, что это может обернуться тем, что нужно будет исправлять собственные ошибки на протяжении года. Не следует выбрасывать мусор. Женщинам 31 декабря запрещено стричь волосы. Считается, что они станут ломкими.