Идем дорогой трудной: какие кинопремьеры ждут нас в январе

Видимо, из-за излишне теплой зимы романтических новогодних сказок для зрителей любого возраста и пола в киноафише января оказалось куда меньше, чем обычно. Зато боевики нам обещаны в изобилии — от американского «Аларума» с каменнолицым Сильвестром Сталлоне до тайской «Операции “Кровавая охота” с мохнатыми монстрами. Ну и, по традиции, с семейными киноразвлечениями тоже проблем не будет: с младшими школьниками можно сходить развлечься на “Волшебника Изумрудного города”, подросткам же в воспитательных целях будет куда полезнее турецкий римейк “Холопа”. О самых интересных кинопремьерах января рассказывают “Известия”.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»1 января.
Даже странно, что сказка Александра Волкова о девочке Элли, дороге из желтого кирпича и веселом жулике, воцарившемся в городе с изумрудами на башнях, все эти годы пользовалась столь малым спросом среди мастеров экранизации. Невнятная киноверсия 1994 года и кукольный мультфильм родом из 1970-х — не слишком впечатляет с учетом грандиозного кинематографического потенциала истории. Снятый по первоисточнику Фрэнка Баума оскароносный «Волшебник из страны Оз» тому порукой. Так что появление на экранах, да еще в самом начале праздничных каникул, почти двухчасовой детской саги можно считать пусть поздним, но восстановлением справедливости.
Создатели картины, похоже, приложили немало сил, чтобы отойти от столь модных ныне современных трендов с запуском в волшебные сказки то компьютеров с интернетом, то микроволновки со стиралкой. У Элли, конечно, смартфон имеется — но иначе получилась бы совсем ненаучная фантастика, скоро 10 лет ребенку, давно пора. Ну и без пасхалок для скучающих родителей, разумеется, не обошлось: злая волшебница Бастинда носит на глазу черную повязку на манер медсестры-убийцы Квентина Тарантино, а джек-рассел Элли явился в сказку аккурат из «Маски» с Джимом Керри. В остальном всё по-сказочному патриархально — и даже смартфон у Элли в сказочной стране не ловит интернет. Так что у родителей, мечтающих хоть ненадолго оторвать детишек от гаджетов, наконец-то есть возможность убедить своих чад, что именно так и выглядит сказка.
«Операция “Кровавая охота”2 января.
1944 год. Команда опытных бойцов отправляется спасать товарищей на затерянный в Тихом океане остров, расположившийся невдалеке от Марианской впадины. С группой спецназа потеряна связь — и объяснений случившемуся нет. Поэтому лучшие подозревают худшее и собираются на островок, словно в последний бой. Предчувствия не обманывают: спецназовцев ждут ящики кровавого золота, охраняемого кровожадными оборотнями, и битва с потусторонними тварями за собственную жизнь.
Весь сюжет произведения тайских кинематографистов полностью укладывается в название и в целом не сулит любителям кровавых боевиков с монстрами никаких сюрпризов. Кроме, разве что, одного, — и не сказать, чтобы слишком приятного. Деятели Голливуда в изображении инфернальных тварей практиковались десятилетиями и со времен «Чужого» достигли здесь вполне зияющих высот. У кинематографистов Таиланда, с другой стороны, и опыт пониже, и бюджеты пожиже, посему монстры таинственного острова могут напомнить искушенному зрителю серого волка из новогодней сказки в районном ДК. Впрочем, мастерство драки и поножовщины в рамках жанра искупает всё.
«Мегалополис»9 января.
Самый странный, самый скандальный и самый многострадальный проект Фрэнсиса Форда Копполы наконец-то вышел на экраны, и каждый любитель кинематографа просто обязан его посмотреть — хотя бы из уважения к упорству маэстро, шедшего к реализации своего замысла более 40 лет. Первые наброски сценария будущей картины Коппола сделала еще во время работы над «Апокалипсисом сегодня», а к съемкам сумел приступить лишь в 2021 году, вложив в них деньги от продажи собственной винодельни.
В основе сценария — эпизод из трактата древнеримского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины», рассказывающий о безуспешной попытке государственного переворота, устроенного патрицием Луцием Сергием Катилиной, главным противником Марка Туллия Цицерона. Римские страсти Коппола перенес в альтернативную постапокалиптическую Америку XXI века, в которой объединил технологическую мощь сегодняшнего дня со сладким ароматом распада поздней римской империи. В американском Новом Риме гениальный архитектор Цезарь Катилина мечтает создать утопию на месте разрушенного мегаполиса, используя созданный им экологичный строительный материал. Но на его пути стоит мэр-консерватор Франклин Цицерон, предпочитающий подтвержденные временем решения — постройки из стали и бетона. Дочь Цицерона Джулия любит главного врага своего отца, и перед ней стоит нелегкий выбор. Коппола обещал публике пеплум новой эпохи, современную версию «Бен Гура», — и у нас наконец есть возможность оценить, насколько ему это удалось.
«Аларум»16 января.
Джо и Лора — секретные агенты ЦРУ. После романтического отпуска на уединенном острове они совсем было уже решились пожертвовать профессией ради любви — но разведка просто так не отпускает из своих сетей. Агенты становятся свидетелями авиакатастрофы и находят среди трупов и обломков флешку с данными, которые — сюрприз! — оказываются секретной информацией, способной на корню уничтожить существующий статус-кво в мировом разведывательном сообществе. Разумеется, по следу Джо и Лоры сразу же отправляются батальоны наемных убийц во главе с жестоким хладнокровным ветераном Честером, который должен убить предателей.
Сюжет боевика, конечно, вызывает немало вопросов. Так, очень любопытно, что за данные способны одним фактом своего существования уничтожить все разведывательные сети мира, зачем хранить их на столь непрезентабельном носителе, а также каким образом электроника выжила при крушении самолета, где плавился металл. Но все это, ей-богу, мелочи по сравнению с несгибаемым ветераном Сильвестром Сталлоне в роли Честера. Он говорит прокуренным голосом престарелого Джонни Кэша, закусывает виски чекой от гранаты, тяжеловесно шутит, нажимая на курок, и вообще напоминает своего заклятого конкурента Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора. Экранным партнером Сталлоне стал Скотт Иствуд, сын легенды, который смотрится на экране не хуже молодого отца. Увы, пока Иствуд-младший не нашел своего Серджио Леоне — пожелаем ему, чтобы это случилось как можно скорее.
«Четыре четверти»16 января.
Отличница Маша переезжает из родного Петербурга в Москву, мечтая спокойно окончить выпускной класс физматшколы и получить золотую медаль. Но встреча с новым одноклассником, талантливым скульптором Женей, резко меняет ее планы. Первая любовь заставляет подростков противостоять родителям, учителям, друзьям и знакомым, защищая свое право быть вместе. Однако подросткам придется противостоять не только непониманию окружающих, но и собственному юношескому максимализму и бескомпромиссности — и это безнадежное противостояние неизбежно приведет к трагедии.
Каждое поколение прочитывает вечную историю Ромео и Джульетты по-своему, и у каждой трактовки — от рок-безумия База Лурмана до коммунальной драмы «Вам и не снилось» — есть своя правда. Нынешняя версия, поставленная Евгенией Тирдатовой по роману Александра Юка, визуально близка к картине Ильи Фрэза, ставшей фильмом года в 1981-м. Однако современная трактовка, как ни парадоксально, относится к чувствам героев куда более механистично. Страсть здесь — не грозовой вал, ломающий судьбы на десятилетия вперед, а суетливые телодвижения, повод для сплетен одноклассников и маминого ворчания: мол, будешь глупостями заниматься — экзамены не сдашь. И не сдаст ведь, вот беда. Мама победила.
«Холоп. Великолепный век»23 января.
27-летний турецкий красавец Мите — наследник огромного состояния, не проработавший ни дня в своей безбедной жизни. Он сорит отцовскими деньгами и считает, что ему можно всё, в своей непоколебимой убежденности доводя до бешенства даже собственных терпеливых родителей. И однажды отец Мите всё же решается на жестокий эксперимент. Отправляя сына на воспитание в османский город XVI века, где ему предстоит вести жизнь жалкого холопа.
Фильм Клима Шипенко «Холоп» вышел на экраны в 2019-м, под восторги публики и брюзжание критиков — и неожиданно подарил России статус законодательницы киномоды, по крайней мере, в жанре комедии о золотой молодежи и воздаяния ей за богатство и праздность. Идея воспитания мальчиков-мажоров с помощью действенного метода кнута и кнута нашла сочувствие и понимание в самых разных уголках мира. Первый национальный римейк вышел в Монголии, повествуя о сыне богатых родителей Дамиране, в наказание за привычку сорить деньгами попавшем в средневековье. На очереди — еще шесть стран, от Мексики до Испании. Сейчас на экраны выходит турецкая версия — и красота «великолепного века», безусловно, привлечет к нему зрителей. Хотя и в меньшей степени, чем желание посмотреть, как мальчика из хорошей семьи секут розгами на конюшне. Так романтическая комедия становится социальной драмой. У режиссера Шипенко есть повод для гордости.
«Злой город»30 января.
Действие фильма разворачивается в 1238 году. Войска хана Батыя подходят к Козельску, одному из удельных центров Черниговского княжества, но жители города отказываются открыть ворота перед монголами. Семь недель немногочисленное козельское войско противостоит неприятелю, под стенами города гибнут тысячи агрессоров, и лишь уничтожив всех защитников крепости, монголы входят в город. В гневе Батый велит забыть имя Козельска, переименовав его в «злой город» — но его название, как и легенда о стойкости козельских жителей, навсегда осталась в веках.
История семинедельной обороны Козельска неплохо известна из хроник, и постановщикам осталось лишь слегка расцветить ее, превратив в боевое русское фэнтези, где любовь рифмуется с кровью, звенят мечи и огненные снаряды с катапульт картинно прошивают соломенные крыши изб. И пусть мечи в русском войске XIII века были доступны лишь горстке наиболее состоятельных и знатных дружинников — зато мечевой бой страшно популярен среди юных ролевиков, так что шансы без боя познакомить подростков со славными страницами русской истории выглядят весьма реальными.