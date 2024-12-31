Идем дорогой трудной: какие кинопремьеры ждут нас в январе

Создатели картины, похоже, приложили немало сил, чтобы отойти от столь модных ныне современных трендов с запуском в волшебные сказки то компьютеров с интернетом, то микроволновки со стиралкой. У Элли, конечно, смартфон имеется — но иначе получилась бы совсем ненаучная фантастика, скоро 10 лет ребенку, давно пора. Ну и без пасхалок для скучающих родителей, разумеется, не обошлось: злая волшебница Бастинда носит на глазу черную повязку на манер медсестры-убийцы Квентина Тарантино, а джек-рассел Элли явился в сказку аккурат из «Маски» с Джимом Керри. В остальном всё по-сказочному патриархально — и даже смартфон у Элли в сказочной стране не ловит интернет. Так что у родителей, мечтающих хоть ненадолго оторвать детишек от гаджетов, наконец-то есть возможность убедить своих чад, что именно так и выглядит сказка.