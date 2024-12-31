Российский представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.
«Александр находится в Москве. В январе он отправится в Саудовскую Аравию», — сообщили в окружении спортсмена.
21 декабря спортсмен одержал победу нокаутом в первом за последние полтора года бою. Этот поединок стал для него стартом с мая прошлого года, когда он отправился в центр лечения от зависимости к алкоголю.
Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко с хорватским бойцом Мирко «Крокопом» Филиповичем, проведенный в мае 2005 года, был включен в список лучших поединков тяжеловесов в истории ММА. Тогда Емельяненко одержал победу.