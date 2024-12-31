Экономист Хартманн: ФРГ за 10 лет потеряет до 500 тысяч рабочих мест

Если учитывать поставщиков и соседние отрасли, такие как металлургия, общее число потерянных рабочих мест может превысить 500 тысяч Хартманн также указал, что, хотя 2025 год может предоставить краткосрочную передышку благодаря ожидаемому экономическому росту, в долгосрочной перспективе остановить спад автомобильной промышленности в Германии будет сложно.