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Экономист Хартманн: ФРГ за 10 лет потеряет до 500 тысяч рабочих мест

Германию ожидает спад автомобильной промышленности, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Германия в ближайшие 10 лет может потерять до 500 тысяч рабочих мест в автомобильной и смежных отраслях из-за кризиса в автопроме, согласно оценкам главного экономиста компании Bantleon Даниэля Хартманна.

В интервью газете Tages-Anzeiger он отметил, что немецкий автопром может потерять до 40% добавленной стоимости, что приведет к сокращению до 300 тысяч рабочих мест в самой отрасли.

Если учитывать поставщиков и соседние отрасли, такие как металлургия, общее число потерянных рабочих мест может превысить 500 тысяч Хартманн также указал, что, хотя 2025 год может предоставить краткосрочную передышку благодаря ожидаемому экономическому росту, в долгосрочной перспективе остановить спад автомобильной промышленности в Германии будет сложно.

Основные проблемы включают конкуренцию со стороны Китая, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие затраты на размещение производства.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель оказалась слабым политиком, так как из-за Украины упустила развитие своей страны. Он напомнил, что Меркель получила в наследство Германию, которая была экономическим локомотивом Европы, «но всё это профукала из-за Украины».