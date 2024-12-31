Германия в ближайшие 10 лет может потерять до 500 тысяч рабочих мест в автомобильной и смежных отраслях из-за кризиса в автопроме, согласно оценкам главного экономиста компании Bantleon Даниэля Хартманна.
В интервью газете Tages-Anzeiger он отметил, что немецкий автопром может потерять до 40% добавленной стоимости, что приведет к сокращению до 300 тысяч рабочих мест в самой отрасли.
Если учитывать поставщиков и соседние отрасли, такие как металлургия, общее число потерянных рабочих мест может превысить 500 тысяч Хартманн также указал, что, хотя 2025 год может предоставить краткосрочную передышку благодаря ожидаемому экономическому росту, в долгосрочной перспективе остановить спад автомобильной промышленности в Германии будет сложно.
Основные проблемы включают конкуренцию со стороны Китая, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие затраты на размещение производства.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель оказалась слабым политиком, так как из-за Украины упустила развитие своей страны. Он напомнил, что Меркель получила в наследство Германию, которая была экономическим локомотивом Европы, «но всё это профукала из-за Украины».