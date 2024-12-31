Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили граждан России с наступающим Новым годом.
В видеозаписи, предоставленной Роскосмосом, командир экипажа Овчинин отметил, что Новый год — это самый теплый и семейный праздник, и пожелал всем счастья, здоровья и успеха.
Вагнер призвал россиян проводить праздничные дни в кругу семьи и друзей, напомнив о важности заботы и внимания к близким.
Горбунов добавил, что космонавты ощущают нехватку общения с родными, находясь в космосе, но чувствуют любовь и поддержку своих семей. Он также пожелал мира, процветания и благополучия, завершив поздравление словами «С Новым годом!».
Ранее главный столичный Дед Мороз и Снегурочка поздравили российских космонавтов, находящихся на борту Международной космической станции, с наступающим Новым годом. Напомним, Овчинин и Вагнер находятся на МКС с 11 сентября 2024 года, Горбунов — с 30 сентября.