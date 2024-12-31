Почти 9,5 тысячи человек остались без воды в Хабаровском районе

В селе Некрасовка Хабаровского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без ресурса остались почти 10 тысяч человек и социальные учреждения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Из-за повреждения трубопровода прекращена подача холодной воды в 53 многоквартирных дома и 188 частных домов. Под отключение попали почти 9,5 тысячи человек и семь социально значимых объектов.